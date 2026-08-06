Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सामाजिक सद्भाव और प्रेम का मिसाल बना हुआ है श्रावणी मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सामाजिक सद्भाव और प्रेम का मिसाल बना हुआ है श्रावणी मेला मेला में जाति और

Bhagalpur News: सामाजिक सद्भाव और प्रेम का मिसाल बना हुआ है श्रावणी मेला

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता सुल्तानगंज और मेला परिसर बोल बम के नारों से गूंज रहा है। प्रशासन के अलावा स्थानीय लोग कांवरियों के स्वागत और सेवा में लगे हुए हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी सुल्तानगंज से जल लेकर बाबाधाम पैदल जा रहे हैं। कांवरियों में राजनेता और अधिकारी भी शामिल हैं। श्रावणी मेला सामाजिक सद्भाव और सौहार्द का मिसाल बना हुआ है। मेला में जाति और धर्म का बंधन टूट चुका है। हर वर्ग के लोग कांवरियों की सेवा में जुटे हुए हैं。

सुल्तानगंज मेला परिसर

सुल्तानगंज मेला परिसर और कांवरिया पथ हजारों दुकानें लगी हुई हैं। पूजा सामग्री, जलपात्र, कांवर, कांवरियों के कपड़ा, खाद्य पदार्थों आदि की बड़ी-बड़ी दुकानें हैं। पूरा इलाका केसरियामय हो चुका है। नमामि गंगे घाट जाने वाले रास्ते में कांवर और कपड़ा आदि बेच रहे मो. सद्दाम ने बताया कि श्रावणी मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक है। समाज के सभी लोग मिलकर कांवरियों की सेवा करते हैं। किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता है। यहां धर्म और जाति का पता ही नहीं चलता। सामाजिक कार्यों में सबकी सहभागिता होती है। तीन पुश्त से परिवार के लोग श्रावणी मेला में कांवरिया, पूजा सामग्री, कपड़ा आदि की बिक्री करते हैं। पहले जलपात्र की बिक्री की जाती थी। सावन और भादो के बाद रेडिमेड कपड़ा की दुकान चलती है। समाज के लोगों की मेला परिसर में बड़ी संख्या में दुकानें है। पिता मो. जाकिर और वह कांवर सजाते हैं। श्रावणी मेला की तैयारी दो महीना पहले से करते हैं। सामग्री पहले से बाहर से मंगाकर रखते हैं। मोहल्ले में भी पूजा सामग्री परिवार के लोग तैयार करते हैं। करीब 22 परिवार जलपात्र बनाते हैं।

कांवरियों की सेवा

मो. सत्तार ने बताया कि सालों भर कांवरियों के कपड़े और पूजा सामग्री आदि बेचते हैं। यह काम कई सालों से कर रहे हैं। कारोबार में लोग एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। मो. शकील अहमद ने कहा कि वह मेला परिसर में 40 साल से दुकान लगाकर जलपात्र बेचने का काम कर रहे हैं। कांवरियों की सेवा लोग बढ़-चढ़कर करते हैं। श्रावणी मेला के पहले घर में जलपात्र तैयार किया जाता है। सुबोध ठाकुर ने बताया कि 30 साल से वह कांवर और जलपात्र की दुकान चला रहे हैं। समाज के सभी लोग मिलकर कांवरियों की सेवा करते हैं। अजगैवीनाथ साहित्य मंच सुल्तानगंज के अध्यक्ष भवानंद सिंह प्रशांत ने बताया कि श्रावणी मेला में मानवता की जीत और सच्चे समाज का निर्माण होता है। मेला एकत्व का प्रतीक है। यहां भारतवर्ष की सच्ची परिभाषा दिखती है। दुनिया में जिस चीज के लिए भारत सदियों से विख्यात रहा है। उसका दृश्य श्रावणी मेला में प्रतिबिंबित हो रहा है। समाज के हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ण के लोग भारतीयता को स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रख रहे हैं। यह मेला मानवीय संवेदनाओं में छुपी आध्यात्म, आस्था और समर्पण को दर्शाता है। यह हमें मानव के सही मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मेला की विशेषता है कि कांवरिया सुल्तानगंज से देवघर तक एक भाव, एक रंग और एक वस्त्र में आध्यात्म को पूरे वातावरण में संचारित कर रहे हैं। सभी जाति और धर्म के लोग मेले को सफल बनाने और कांवरियों की सेवा में पसीना बहा रहे हैं。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला का क्या महत्व है?
श्रावणी मेला सामाजिक सद्भाव और सौहार्द का मिसाल बना हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Kawariya
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।