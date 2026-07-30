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Bhagalpur News: श्रावणी मेला : मादक पदार्थों को ले कार्रवाई के लिए 26 मजिस्ट्रेट व 52 पदाधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कांवरियों के वेश में असामाजिक तत्वों द्वारा नशीले पदार्थ के सेवन की आशंका जांच

Bhagalpur News: श्रावणी मेला : मादक पदार्थों को ले कार्रवाई के लिए 26 मजिस्ट्रेट व 52 पदाधिकारी

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता। श्रावणी मेला की शुरुआत हो चुकी है। कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही वैसे असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की नजर है जो नशीले पदार्थ का सेवन करने के साथ ही खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। उनपर कड़ी नजर रखने, जांच व कार्रवाई के लिए सुल्तानगंज में मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। दो पालियों में 24 घंटे उनकी प्रतिनियुक्ति रहेगी। ब्रेथ एनालाइजर के साथ वे भ्रमण पर रहेंगे। संदिग्ध के दिखते ही जांच करेंगे। 13 सेक्टर में इन 26 मजिस्ट्रेट की हुई प्रतिनियुक्ति

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नशीले पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई

नशीले पदार्थ के सेवन, खरीद बिक्री व भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सुल्तानगंज में 13 सेक्टर में दो पालियों (सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक और शाम आठ बजे से सुबह आठ बजे तक) जिन 26 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है उनमें कमल किशोर, मनीष कुमार, राकेश सिंह रोशन, मो. अबरार अहमद, अमन आनंद, श्रेया वर्मा, उमेश कुमार, विनोद कुमार सिंह, अमृत राज, शशि कुमार, क्यूरी कुमारी, विरेंद्र साह, चंद्रप्रकाश कुमार, रितेश कुमार, पंकज कुमार, प्रमोद कुमार, अमजद हुसैन, मो. महमूद आलम, मंटू कुमार, विपुल कुमार, राजेंद्र प्रसाद, अरविंद कुमार, अनोज कुमार, जितेंद्र कुमार, अभय कुमार और मो. आफताब शामिल हैं। दोनों पालियों में पुलिस के दो-दो पदाधिकारी और चार-चार जवानों की भी प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के साथ रहेगी。

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शहरी क्षेत्र में जांच अभियान

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शहरी क्षेत्र में भी मादक पदार्थ को लेकर जांच व छापेमारी अभियान जारी रहेगा

सुल्तानगंज के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी रहेगा। वाहनों में कांवरियों का झंडा लगाकर मादक पदार्थ के तस्करों द्वारा शराब व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी की आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में चेकिंग अभियान को सघन करने को कहा गया है। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जिले में मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध पुलिस की जांच व छापेमारी अभियान सावन में भी जारी रहेगी। खरीद बिक्री व सेवन किए जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश थानेदारों को दिया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवरियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं?
पुलिस ने सुल्तानगंज में मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति की है।
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