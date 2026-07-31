Bhagalpur News: सहरसा: सावन महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक
Bhagalpur News: सहरसा जिले की खजूरी पंचायत में बाबा सहजनाथ शिव मंदिर में सावन महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित की गई। सरपंच श्रवण पोद्दार की अध्यक्षता में मंदिर सजावट, जलाभिषेक, और अखंड अष्टयाम सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। अंत में कांवरियों के लिए महाप्रसाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का निर्णय लिया गया।
Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सौरबाजार, संवाद सूत्र। प्रखंड क्षेत्र की खजूरी पंचायत स्थित बाबा सहजनाथ शिव मंदिर में सावन महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर पंचायत के सरपंच श्रवण पोद्दार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों एवं विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में निर्णय लिया गया कि सावन माह के दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक के बाद बाबा सहजनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाएगा तथा शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन होगा। इसके अलावा सावन माह के तीसरे रविवार से सोमवार तक 24 घंटे का अखंड अष्टयाम आयोजित किया जाएगा।
अंतिम सोमवार को कांवरियों के लिए महाप्रसाद वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व मुखिया जीवन पोद्दार, रविंद्र पासवान, अमरेंद्र ठाकुर, मनोज चौधरी, युवराज पासवान, धर्मेंद्र कुमार, निर्मल कुमार, संतोष यादव, मिथिलेश यादव सहित अन्य श्रद्धालु एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
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