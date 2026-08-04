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Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर भीड़ प्रबंधन में सफल रहा प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज समेत तमाम गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम गोताखोरों को नदी में उतारा,

Bhagalpur News: पहली सोमवारी पर भीड़ प्रबंधन में सफल रहा प्रशासन

Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पहली सोमवारी पर मंदिर-शिवालयों में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में जिला प्रशासन सफल रहा। डीएम अलंकृता पांडेय के निर्देश पर अल सुबह से ही गंगा घाटों और मंदिरों के पास दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात हो गए। बरारी घाट, सीढ़ी घाट, पुल घाट, एसएम कॉलेज घाट, बूढ़ानाथ घाट के समीप गंगा स्नान करने और जलभरी में गंगा जल भर कर शिवालयों में अर्पित के लिए जाने वालों की संख्या अधिक रही। सुल्तानगंज समेत तमाम गंगा घाटों पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम देखा गया। नदी में स्नान करने वालों पर नजर रखने के लिए सबौर, शहरी क्षेत्र और सुल्तानगंज में गंगा में गोताखोरों ने गश्त लगाई।

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इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी गश्त लगाती रही। तमाम नदी घाटों और प्रमुख चौराहों पर दंडाधिकारी की तैनाती से कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया। कंट्रोल रूम की सक्रियता से दंडाधिकारियों से हरेक घंटे की खैरियत रिपोर्ट ली जाती रही।डीएम ने एसएसपी प्रमोद कुमार यादव के साथ शहरी क्षेत्र के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। भूतनाथ मंदिर के पास काफी देर रुक कर सुरक्षा के साथ-साथ सुविधा का भी जायजा लिया। बूढ़ानाथ मंदिर और शिवशक्ति मंदिर के पास भीड़ और कतार में लगे श्रद्धालुओं को देखकर महिला सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने पर विमर्श भी किया गया। सदर एसडीओ विकास कुमार ने एसडीपीओ के साथ तमाम चौराहों और मंदिरों पर तैनात दंडाधिकारियों की मौजूदगी का सत्यापन किया।

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