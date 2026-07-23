Bhagalpur News: कटिहार : पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Bhagalpur News: कटिहार में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों ने समाहरणालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया। घटना के बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।
Bhagalpur News: कटिहार। नीट परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर गुरुवार को समाहरणालय परिसर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। आक्रोशित छात्रों ने समाहरणालय मुख्य गेट पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। इससे समाहरणालय परिसर और आसपास के इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में जुटे पुलिसकर्मियों पर भी दबाव बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रदर्शनकारी काफी देर तक मुख्य गेट के सामने डटे रहे, जिससे समाहरणालय आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती देख पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ।बताया
जाता है कि पत्थरबाजी और बढ़ते तनाव के बीच पुलिस ने आत्मरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई और समाहरणालय परिसर में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई।घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से घटना को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। वहीं, घटना के कारण कुछ समय तक समाहरणालय परिसर में सामान्य कामकाज भी प्रभावित रहा।
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