Bhagalpur News: कल स्टेशन चौक स्थित आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर धरना

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। वेरायटी चौक स्थित एक होटल में बुधवार को छात्र आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रो. डॉ. उपेंद्र साह ने की। बैठक में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और उन पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि मुकदमों की वापसी और छात्रों की रिहाई की प्रक्रिया को जल्द लागू कराने की मांग को लेकर 31 जुलाई को सुबह 11 बजे स्टेशन चौक स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। बैठक में अधिवक्ता सुधीर शर्मा, रामशरण, अनिता शर्मा, दीपक कुमार, सुभाष प्रसाद, मुकेश मुक्त, गोपाल कृष्णन, शांति रमन, रवि कुमार सिंह, बिष्णु कुमार मंडल, मो. तकी अहमद जावेद, प्रकाश चंद्र गुप्ता, गौतम बनर्जी, प्रो. मनोज कुमार, डॉ. जयंत जलद, रमाशंकर पासवान, मो. हुमायूं आदि मौजूद थे।