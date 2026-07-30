Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: कल स्टेशन चौक स्थित आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर में एक होटल में छात्र आंदोलन के समर्थन में बैठक आयोजित की गई। इसमें आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और उन पर लगे मुकदमे वापस कराने की चर्चा हुई। एक दिवसीय धरना के आयोजन का निर्णय लिया गया जिसमें 31 जुलाई को स्टेशन चौक पर प्रदर्शन होगा।

Bhagalpur News: कल स्टेशन चौक स्थित आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर धरना

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। वेरायटी चौक स्थित एक होटल में बुधवार को छात्र आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रो. डॉ. उपेंद्र साह ने की। बैठक में आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और उन पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि मुकदमों की वापसी और छात्रों की रिहाई की प्रक्रिया को जल्द लागू कराने की मांग को लेकर 31 जुलाई को सुबह 11 बजे स्टेशन चौक स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। बैठक में अधिवक्ता सुधीर शर्मा, रामशरण, अनिता शर्मा, दीपक कुमार, सुभाष प्रसाद, मुकेश मुक्त, गोपाल कृष्णन, शांति रमन, रवि कुमार सिंह, बिष्णु कुमार मंडल, मो. तकी अहमद जावेद, प्रकाश चंद्र गुप्ता, गौतम बनर्जी, प्रो. मनोज कुमार, डॉ. जयंत जलद, रमाशंकर पासवान, मो. हुमायूं आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:छात्रों पर से मुकदमा वापसी के फैसले को तत्काल लागू करे सरकार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।