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Bhagalpur News: कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्राचार्य से मिले अभाविप के छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: छात्र-छात्राओं के कॉमन रूम में बेहतर सुविधाएं हो उपलब्ध आईडी कार्ड के बिना

Bhagalpur News: कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्राचार्य से मिले अभाविप के छात्र

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। एसएसवी कॉलेज, कहलगांव के छात्र अध्यक्ष प्रियांशु कृष्ण के नेतृत्व में अभाविप के प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य डॉ. सुधीर सिंह से मुलाकात कर छात्रहित से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान छात्र अध्यक्ष ने कॉलेज की शैक्षणिक एवं बुनियादी व्यवस्था में सुधार को लेकर 12 सूत्री मांग प्राचार्य के समक्ष रखी।

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मांगों की सूची

मांगों में कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, कक्षाओं का नियमित संचालन, पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था, पुस्तकालय में नई पुस्तकों की उपलब्धता, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्मार्ट क्लासरूम एवं वाई-फाई सुविधा शुरू करना तथा छात्र-छात्राओं के कॉमन रूम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा छात्र सेवा केंद्र का काउंटर सुबह नौ से शाम चार बजे तक संचालित करने, कैंटीन व्यवस्था में सुधार तथा सुरक्षा और अनुशासन के लिए विद्यार्थियों व कर्मचारियों का पहचान पत्र अनिवार्य करने की मांग की गई। बिना आईडी कार्ड कॉलेज परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग की गई।

प्राचार्य की प्रतिक्रिया

प्राचार्य डॉ. सुधीर सिंह ने समस्याओं को सुनकर उचित समाधान का आश्वासन दिया। अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि 15 दिनों में मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर रिया कुमारी, सावन जायसवाल, सुमित चौधरी, मनीष श्रीवास्तव, शुधांशु गुप्ता सहित अन्य अभाविप कार्यकर्ता मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

छात्र अध्यक्ष ने प्राचार्य से किस विषय पर चर्चा की?
छात्र अध्यक्ष ने छात्रहित से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।
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