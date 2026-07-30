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Bhagalpur News: बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के चुनिहारी टोला में लफंगों ने छात्रा से छेड़खानी की। छात्रा की मां और भाई जब विरोध करने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। महिला ने कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Bhagalpur News: बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पीटा

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता कोतवाली थाना क्षेत्र के चुनिहारी टोला में लफंगों ने छात्रा से छेड़खानी की। जानकारी मिलने पर छात्रा की मां और भाई जब विरोध जताने के लिए आरोपी के पास पहुंचे तो उन लोगों ने पीड़िता के परिजनों को पीट दिया। घटना को लेकर खलीफाबाग की रहने वाली महिला ने कोतवाली थाना में बुधवार को केस दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया है कि उनकी बेटी परीक्षा देने के लिए मारवाड़ी कॉलेज गई थी। वहां से लौटने के दौरान चुनिहारी टोला काली मंदिर के पास अमर पासवान ने छेड़खानी की। उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। वह घर आई और पूरी बात बताई।

उसके बाद छात्रा, उसकी मां और भाई आरोपी के घर पहुंचे। वहां ऐसा करने का विरोध किया तो वह और उसके अन्य सहयोगियों ने मिलकर छात्रा के परिजनों पर लाठी से हमला कर दिया जिसमें उन्हें चोट आई। अमर पासवान पर गला दबाने का भी आरोप लगाया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में पहुंची।

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