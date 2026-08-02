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Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी, शहर कचरे के ढेर में तब्दील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कचरे में पड़ने लगे कीड़े, दुर्गंध से लोग परेशान खाते में वेतन आने के बाद

Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी, शहर कचरे के ढेर में तब्दील

Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता तीन माह सात दिन के बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर नगर पंचायत अकबरनगर के सफाईकर्मियों की हड़ताल शनिवार को लगातार पांचवें दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के प्रमुख बाजारों, सड़कों और गली-मोहल्लों में कचरे का अंबार लग गया है। कई स्थानों पर कचरे में कीड़े पड़ने लगे हैं और उठ रही दुर्गंध से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। पांच दिनों से सफाई कार्य पूरी तरह ठप रहने के कारण शहर में संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द सफाई नहीं कराई गई तो श्रावणी मेला के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इधर सफाईकर्मियों और नगर पंचायत प्रशासन के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। नगर पंचायत प्रशासन तीन माह सात दिन का बकाया वेतन देने पर सहमत है, लेकिन सफाईकर्मी पहले राशि अपने बैंक खाते में आने के बाद ही काम शुरू करने की बात पर अड़े हुए हैं। इसी कारण वार्ता बार-बार विफल हो रही है。

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मुख्य गेट पर कचरे का ढेर, सीढ़ी के सहारे चल रहा कार्यालय

वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य गेट पर कचरा डाल दिया था। पांच दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण वहां भी कीड़े पड़ गए हैं और तेज दुर्गंध फैल रही है। मुख्य द्वार बंद होने के कारण नगर पंचायत कर्मियों और आम लोगों को बांस की सीढ़ी के सहारे प्रथम तल स्थित कार्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। सीढ़ी के सहारे कार्यालय का संचालन पूरे दिन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

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श्रावणी मेला को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश

श्रावणी मेला के दौरान सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने छह सुपरवाइजर और दो ट्रैक्टर चालकों की रोस्टर ड्यूटी लगाते हुए झाड़ू लगाने और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का आदेश जारी किया। हालांकि पहले दिन कोई भी सुपरवाइजर सफाई कार्य के लिए मैदान में नहीं उतरा। इस पर अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को फटकार लगाई और तत्काल व्यवस्था संभालने का निर्देश दिया।

कार्यपालक पदाधिकारी निशांत कुमार ने कहा कि नगर पंचायत प्रशासन सफाईकर्मियों के बकाया वेतन भुगतान के लिए पूरी तरह तैयार है। भुगतान की प्रक्रिया जारी है। साथ ही श्रावणी मेला को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुपरवाइजरों को सफाई कार्य में लगाया गया है, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो।

सामान्य प्रश्न

अकबरनगर में सफाईकर्मी क्यों हड़ताल कर रहे हैं?
सफाईकर्मियों की हड़ताल तीन माह सात दिन के बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर हो रही है।
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