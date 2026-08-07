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Bhagalpur News: निगमकर्मियों की हड़ताल टूटी, काम पर वापस आए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों ने कर्मचारियों को लड्डू खिला कर हड़ताल समाप्त करवाई। सफाई कर्मियों ने अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया। सुबह निगम के गेट पर हंगामा हुआ था, लेकिन अब सड़कें साफ करने का काम फिर से शुरू हो गया है।

निगमकर्मियों की हड़ताल टूटी, काम पर वापस आए
निगमकर्मियों की हड़ताल टूटी, काम पर वापस आए

Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मेयर और स्थाई समिति के सदस्य ने नगर निगम में कर्मचारियों का लड्डू खिलाकर हड़ताल खत्म करवाया। इसके बाद अबीर गुलाल लगाकर सफाई कर्मी ने जश्न मनाया। हालांकि सुबह निगम के गेट पर हंगामा भी हुआ था। अब सड़क की सड़कों से कचरा उठाव शुरू हो रहा है।

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