Bhagalpur News: कटिहार : निगम के हड़ताली कर्मियों से मेयर और नगर आयुक्त ने की बात
Bhagalpur News: कटिहार में नगर निगम के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मेयर उषा देवी अग्रवाल और उप मेयर ने कर्मियों की समस्याएँ सुनीं और राज्य सरकार से पत्र लिखने का वादा किया। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है, और निगम कार्यालय का काम बाधित हुआ है।
Bhagalpur News: कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। नगर निगम के कर्मी बुधवार को दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे l मेयर उषा देवी अग्रवाल, उप मेयर मंजूर खान, नगर आयुक्त संतोष कुमार बुधवार सुबह निगम कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे कर्मियों से उनकी समस्या को सुना l मेयर ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा l जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया जाएगा l उधर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है l निगम द्वारा दो स्थानों पर लगाए जा रहे सहयोग शिविर में निगम कार्यालय में लगने वाला शिविर दूसरे दिन भी नहीं लग पाया l हड़ताली कर्मियों ने निगम कार्यालय में तालाबंदी कर दी l इससे काम काज पूरी तरह बाधित रहा l
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