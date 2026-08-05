Bhagalpur News: कटिहार : निगम के हड़ताली कर्मियों से मेयर और नगर आयुक्त ने की बात

Bhagalpur News: कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कटिहार। नगर निगम के कर्मी बुधवार को दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे l मेयर उषा देवी अग्रवाल, उप मेयर मंजूर खान, नगर आयुक्त संतोष कुमार बुधवार सुबह निगम कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे कर्मियों से उनकी समस्या को सुना l मेयर ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा जाएगा l जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया जाएगा l उधर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है l निगम द्वारा दो स्थानों पर लगाए जा रहे सहयोग शिविर में निगम कार्यालय में लगने वाला शिविर दूसरे दिन भी नहीं लग पाया l हड़ताली कर्मियों ने निगम कार्यालय में तालाबंदी कर दी l इससे काम काज पूरी तरह बाधित रहा l