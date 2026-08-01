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Bhagalpur News: भागलपुर निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, हंगामा, एसपी पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर नगर निगम के कर्मियों की हड़ताल तीन दिन से जारी है, जिससे निगम के कार्य प्रभावित हुए हैं। कर्मियों ने महासंघ के अनुसार हड़ताल शुरू की है और इसे तब तक जारी रखने की योजना बनाई है जब तक महासंघ समाप्त करने की घोषणा नहीं करता। सुरक्षा के लिए पुलिस और महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

Bhagalpur News: भागलपुर निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, हंगामा, एसपी पहुंचे

Bhagalpur News: अंकित आनंद की रिपोर्ट : राज्यभर में नगर निकाय के कर्मियों के हड़ताल का व्यापक असर भागलपुर नगर निगम पर भी पड़ा है। शनिवार को भागलपुर नगर निगम कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मियों ने शनिवार को भी निगम के किसी कार्य में हिस्सा नहीं लिया। जिसकी वजह से आरटीपीएस काउंटर, जलकल शाखा, स्वास्थ्य शाखा, कर शाखा और योजना शाखा के कार्य प्रभावित हुए। हड़ताल पर बैठे कर्मियों का कहना है कि उनलोगों ने महासंघ के आह्वान पर हड़ताल शुरू किया है, और महासंघ के घोषणा के बाद ही हड़ताल खत्म करेंगे। हड़ताल का असर ऐसा रहा कि मुख्य गेट बंद कर दिया गया है।

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हंगामा जारी है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। महिला सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती दी गई है। हंगामा के बाद आयुक्त कार्यालय जाने वाली सड़क पर जाम लग गया है। जलकल विभाग के विकास कुमार यादव की तबियत बिगड़ गई है। एसपी सिटी भी पहुंचे हैं।

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