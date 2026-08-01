Bhagalpur News: निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, हुई परेशानी
Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निगम के कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। वे तीन सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था और सरकारी कार्यालयों का काम प्रभावित हुआ है। संघ ने मांगें पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है।
Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता नगर निगम कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से हड़ताल की शुरुआत हुई है। वे लोग तीन सूत्री मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही कार्यालय का काम और जलापूर्ति व्यवस्था में भी परेशानी आई है। कर्मी निगम परिसर में अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। हड़ताल के कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स भुगतान और अन्य सेवाएं बाधित रहीं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वे लोग हड़ताल पर रहेंगे।
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