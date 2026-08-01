Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, हुई परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: भागलपुर में नगर निगम के कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। वे तीन सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था और सरकारी कार्यालयों का काम प्रभावित हुआ है। संघ ने मांगें पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है।

Bhagalpur News: निगम कर्मियों की हड़ताल जारी, हुई परेशानी

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता नगर निगम कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से हड़ताल की शुरुआत हुई है। वे लोग तीन सूत्री मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही कार्यालय का काम और जलापूर्ति व्यवस्था में भी परेशानी आई है। कर्मी निगम परिसर में अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। हड़ताल के कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स भुगतान और अन्य सेवाएं बाधित रहीं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वे लोग हड़ताल पर रहेंगे।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, सफाई व्यवस्था प्रभावित
ये भी पढ़ें:Begusarai News: मांगों को लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर डटे रहे सफाईकर्मी
ये भी पढ़ें:Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों ने कार्यालय में प्रवेश करने से रोका
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।