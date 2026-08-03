Bhagalpur News: खेरैहिया पंचायत में कचरा फेंकने का आरोप
Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण खेरैहिया पंचायत के वार्ड 12 में कचरा फेंका गया है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने इसकी शीघ्रता से सफाई की मांग की है। वार्ड सदस्य मो. सिराजुल ने सोशल मीडिया पर कचरे को हटाने का अनुरोध किया है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं।
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नपं अकबरनगर में वेतन भुगतान को लेकर सफाईकर्मियों की हड़ताल के बीच खेरैहिया पंचायत के वार्ड संख्या 12 में कचरा फेंके जाने का मामला सामने आया है। कचरे का ढेर लगाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है और लोगों ने जल्द इसे हटाने की मांग की है। खेरैहिया पंचायत के वार्ड सदस्य मो. सिराजुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से वार्ड में फेंके गए कचरे को तत्काल हटाने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि नगर पंचायत क्षेत्र का कचरा पंचायत के वार्ड में फेंका गया, जिससे आसपास के लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा कचरे का शीघ्र उठाव कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।