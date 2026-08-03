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Bhagalpur News: खेरैहिया पंचायत में कचरा फेंकने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर में सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण खेरैहिया पंचायत के वार्ड 12 में कचरा फेंका गया है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने इसकी शीघ्रता से सफाई की मांग की है। वार्ड सदस्य मो. सिराजुल ने सोशल मीडिया पर कचरे को हटाने का अनुरोध किया है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं।

Bhagalpur News: खेरैहिया पंचायत में कचरा फेंकने का आरोप

Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। नपं अकबरनगर में वेतन भुगतान को लेकर सफाईकर्मियों की हड़ताल के बीच खेरैहिया पंचायत के वार्ड संख्या 12 में कचरा फेंके जाने का मामला सामने आया है। कचरे का ढेर लगाए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है और लोगों ने जल्द इसे हटाने की मांग की है। खेरैहिया पंचायत के वार्ड सदस्य मो. सिराजुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से वार्ड में फेंके गए कचरे को तत्काल हटाने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि नगर पंचायत क्षेत्र का कचरा पंचायत के वार्ड में फेंका गया, जिससे आसपास के लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा कचरे का शीघ्र उठाव कराने की मांग की है।

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