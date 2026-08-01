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Bhagalpur News: सीओ के चेतावनी के बाद भी नही हटाया अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गुरुवार को सीओ ने जगदीशपुर बाजार सहित बलुआचक चौक पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। दुकानदारों को एक दिन का समय दिया गया, लेकिन ज्यादातर ने सामान नहीं हटाया। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह कार्रवाई की गई। सीओ ने कहा कि अब बुलडोजर से अतिक्रमण हटाना शुरू किया जाएगा और खर्च दुकानदारों से वसूला जाएगा।

Bhagalpur News: सीओ के चेतावनी के बाद भी नही हटाया अतिक्रमण

Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता गुरुवार को सीओ द्वारा जगदीशपुर बाजार सहित पुरैनी और बलुआचक चौक पर भी सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण खाली करने का सख्त निर्देश दिया गया था। जिसमें अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को एक दिन का मोहलत देकर स्वयं खाली करने को कहा गया था। लेकिन शुक्रवार इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ दुकानदारों द्वारा खानापूर्ति करते हुए सामान हटाया गया। लेकिन अधिकतर दुकान लगी ही रही। बताते चलें कि श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ जाने वाले डाक बम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे, इसके लिए गुरुवार को जगदीशपुर बाजार में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी।

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जिस दौरान अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने बाजार पर निरीक्षण कर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिए थे।सीओ सतीश कुमार ने बताया कि दुकानदारों को जो समय दिया गया था वह समाप्त हो चुका है ।अब किसी भी समय बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और उसमें जो खर्च आएंगे वह दुकानदारों से ही वसूला जाएगा।

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