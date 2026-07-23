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Bhagalpur News: अररिया : कालाबाजारी और जमाखोर दुकानदारों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया : कालाबाजारी और जमाखोर दुकानदारों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई किसानों को

Bhagalpur News: अररिया : कालाबाजारी और जमाखोर दुकानदारों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई

Bhagalpur News: अररिया : कालाबाजारी और जमाखोरी दुकानदारों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई किसानों को समय पर और आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराना करें सुनिश्चित

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बैठक का आयोजन

कुर्साकांटा में प्रखंड स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक आयोजित

कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि

प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ई किसान भवन में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक आयोजित की गई। पूर्व प्रमुख सह प्रमुख प्रतिनिधि सुशील सिंह ने कहा कि किसानों को समय पर और आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध के सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीएओ दीपेश साह ने कहा कि प्रखंड में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसानों को उनके जरुरत के अनुसार निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसानों से किसान पंजीकरण, आधार कार्ड, जमीन की रसीद आदि कागजात लेने के बाद ही उर्वरक दें। उर्वरक की कालाबाजारी व निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में उर्वरक बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने के साथ उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएओ ने सभी दुकानदारों को प्रतिदिन भंडारण पंजी को संधारित करने का निर्देश दिए। मौके पर कृषि समन्वयक विशाल आनन्द, कुमार चंदन, सुमित कुमार, किसान सलाहकार सुशील कुमार, अरविन्द मंडल प्रीतम कुमार, मनोज कुमार शर्मा के अलावे जीतेन्द्र गोस्वमी, भोला गुप्ता, अनिल मंडल, जमशेद आलम, दीपक कुमार साह, विजय केसरी, कुंदन झा, मो अंजर, विजय साह रंजीत पंजियार, दीपक यादव आदि उर्वरक दुकानदार मौजूद थे।

प्रश्नोत्तर

किसान खाद कब और कैसे प्राप्त करेंगे?
किसानों को उनके जरुरत के अनुसार निर्धारित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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