Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सदर अस्पताल में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की व्यवस्था होगी मजबूत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर तीन पाली में तैनात होगी सिक्योरिटी राज्य के सभी

Bhagalpur News: सदर अस्पताल में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की व्यवस्था होगी मजबूत

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर समेत राज्य के सभी जिला और सदर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर लागू करने को कहा है।

नई रेफरल व्यवस्था

मामले पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल भागलपुर के प्रभारी डॉ. राजू कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में नई रेफरल व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत मरीजों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही बड़े अस्पतालों या चिकित्सा महाविद्यालयों में रेफर किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मरीजों का उपचार उनके निकट स्थित जिला और सदर अस्पतालों में ही हो। इसी उद्देश्य से इन अस्पतालों में 24 घंटे आईसीयू और इमरजेंसी सेवाओं के प्रभावी संचालन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय औसत 800 मरीज रोजाना इलाज कराते हैं।

सुरक्षा के उपाय

अस्पताल में अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास : नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिला एवं सदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों में भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि ड्यूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके। निर्देश के अनुसार अस्पताल में तीनों शिफ्ट में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की तैनाती संबंधित मैनपावर एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। सुबह और शाम की पाली में दो-दो तथा रात्रि पाली में चार सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। साथ ही अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से चिकित्सकों और मरीजों दोनों को सुरक्षित माहौल मिलेगा तथा अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में भी सुधार होगा।

सामान्य प्रश्न

भागलपुर के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कारण क्या है?
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय जिला एवं सदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए लिया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Bhagalpur
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।