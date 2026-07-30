Bhagalpur News: सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त
Bhagalpur News: भागलपुर में, स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। नई रेफरल व्यवस्था के चलते मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सिविल सर्जन को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
Bhagalpur News: भागलपुर। शहर के सदर अस्पताल समेत जिले के अनुमंडलीय, रेफरल व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ की जाएगी। नई रेफरल व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम को अस्पतालों की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जरूरत के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने को कहा गया है।
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