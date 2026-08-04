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Bhagalpur News: कांवरिया ड्रेस में योजनाओं की दे रहे जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: श्रावणी मेला के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया। कांवरिया ड्रेस में नाटक कर श्रद्धालुओं को सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम और वृद्धजन पेंशन योजना की जानकारी दी गई।

Bhagalpur News: कांवरिया ड्रेस में योजनाओं की दे रहे जानकारी

Bhagalpur News: 04 अगस्त, मंगलवार, भागलपुर। श्रावणी मेला के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मेला क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में कांवरिया ड्रेस में अजगैवीनाथ धाम घाट के पास नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सतत जीविकोपार्जन कार्यक्रम एवं बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में श्रद्धालुओं एवं आमजन को जागरूक किया गया।

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