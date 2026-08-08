Bhagalpur News: अररिया : फारबिसगंज शहर अब दिखेंगी चकाचक, बेहतर होगी पथ प्रकाश व्यवस्था

Bhagalpur News: फारबिसगंज नगर परिषद ने शहर में पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 120 वाट की स्ट्रीट वेपर लाइट लगाने की योजना शुरू की है। यह योजना शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर 2,351 लाइटें लगाने के लिए है। इससे रात में आवागमन में सहूलियत और सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है।

Bhagalpur News: फारबिसगंज (अररिया) से अंजनी गौतम की रिपोर्ट शहर में पथ प्रकाश व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने की दिशा में फारबिसगंज नगर परिषद ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य सड़कों और प्रमुख मार्गों को पर्याप्त रोशनी से जगमगाने के उद्देश्य से बिजली के पोलों पर 120 वाट की स्ट्रीट वेपर लाइट लगाने का कार्य शुक्रवार की देर शाम विधिवत शुरू किया गया। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर रात के समय आवागमन करने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है。

कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की शुरुआत बगीचा चौक के समीप पहली स्ट्रीट लाइट लगाकर की गई। इस मौके पर नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मनोज सिंह,मो.इस्लाम,गणेश गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे।

लाइट लगाने की योजना इस मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की मुख्य सड़कों के किनारे स्थित बिजली के पोलों पर कुल 2,351 स्ट्रीट वेपर लाइटें लगाई जाएंगी। सभी लाइटें 120 वाट की होंगी।

सुरक्षा और सुविधा का उद्देश्य उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से शहर के विभिन्न हिस्सों में लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वशहर की पथ प्रकाश व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ-साथ रात के समय लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

रखरखाव की जिम्मेदारी वहीं नप की मुख्य पार्षद वीणा देवी ने बताया कि स्ट्रीट लाइट लगाने एवं इसके रखरखाव का कार्य अररिया की एक एजेंसी को सौंपा गया है। अनुबंध के अनुसार संबंधित एजेंसी अगले पांच वर्षों तक लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे खराब होने वाली लाइटों की मरम्मत और रखरखाव में नगर परिषद को सुविधा मिलेगी तथा शहर में पथ प्रकाश व्यवस्था को नियमित बनाए रखने में मदद मिलेगी。

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया नगर परिषद की इस पहल से शहर के मुख्य रास्तों, चौक-चौराहों और प्रमुख इलाकों में रात के समय बेहतर रोशनी उपलब्ध होने की उम्मीद है। पर्याप्त रोशनी रहने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी कम होगी। साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है।

इधर शहर में बड़े पैमाने पर स्ट्रीट वेपर लाइट लगाने की नगर परिषद की पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि कई प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त रोशनी नहीं रहने के कारण रात में आवागमन में परेशानी होती थी। नई लाइटें लगने के बाद इस समस्या से काफी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है。