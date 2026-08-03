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Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों का हड़ताल जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के नगर निगम कर्मियों ने अपनी तीन सूत्री मांगों के लिए जारी हड़ताल को सोमवार को भी बनाए रखा। नगर निगम कार्यालय में हड़ताल करने वाले सफाईकर्मी प्रशासन के द्वारा दो कर्मियों से मांगे गए स्पष्टिकरण को लेकर और भी आक्रोशित हो गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

Bhagalpur News: भागलपुर: निगम कर्मियों का हड़ताल जारी

Bhagalpur News: भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य नगर निकाय कर्मी महासंघ के आह्वान पर चल रहा हड़ताल सोमवार को भी जारी रहा। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में नगर निगम के कर्मियों का हड़ताल जारी रहा। बता दें कि विगत शनिवार को हड़ताल के दौरान हुए हंगामा के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से हड़ताल पर गए दो कर्मियों से स्पष्टिकरण की मांग की थी, जिसको लेकर सोमवार को स्पष्टिकरण का जवाब देने का निर्देश दिया था। इसको लेकर सोमवार को हड़ताल पर बैठे सफाईकर्मी और भी आक्रोशित दिखे।

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