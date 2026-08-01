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Bhagalpur News: सहरसा: लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव का विशेष श्रावणी श्रृंगार व रुद्राभिषेक शुरू, शिवमय हुआ बनगांव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गोसाईजी के लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन के अवसर पर विशेष श्रावणी श्रृंगार पूजा एवं रुद्राभिषेक प्रारंभ हो गया है। पहले दिन भक्तों ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और रुद्राभिषेक पूजा की गई। यह परंपरा पिछले दो दशकों से चल रही है, जिसमें श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं।

Bhagalpur News: सहरसा: लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव का विशेष श्रावणी श्रृंगार व रुद्राभिषेक शुरू, शिवमय हुआ बनगांव

Bhagalpur News: कहरा से विजय झा की रिपोर्ट बनगांव गोसाईजी कुटी परिसर स्थित प्राचीन लक्ष्मेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सावन माह के अवसर पर विशेष श्रावणी श्रृंगार पूजा एवं रुद्राभिषेक शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन भगवान शिव का विभिन्न सुगंधित एवं रंग-बिरंगे फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद गाय का दूध, दही, घी, गंगाजल तथा अन्य पूजन सामग्रियों से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की गई। पूजा के उपरांत गोसाईजी के भजनी दल ने संत लक्ष्मीनाथ गोसाईं रचित शिव भजनों की संगीतमय प्रस्तुति दी, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। आयोजन समिति के सदस्य वीरेंद्र मिश्र ने बताया कि क्षेत्र में सावन भर प्रतिदिन विशेष श्रृंगार और रुद्राभिषेक की यह परंपरा करीब दो दशक पूर्व शुरू हुई थी।

तब से प्रत्येक संध्या लगभग एक दर्जन आचार्य एवं पंडित लक्ष्मेश्वर नाथ शिवलिंग का आकर्षक फूलों से श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजा- अर्चना कराते हैं। जानकारी के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना 18वीं शताब्दी में संत लक्ष्मीनाथ गोसाईं ने की थी। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्चे मन से यहां पूजा-अर्चना करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं। यही कारण है कि श्रावण मास में दूर-दराज के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां विशेष श्रृंगार एवं रुद्राभिषेक के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इधर सावन शुरू होते ही देवना स्थित वाणेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं चैनपुर के नीलकंठ महादेव, रहुआमनी के अमोल नर्मदेश्वर नाथ, पड़री के लालेश्वर नाथ, दिघिया के पारसमनी नाथ एवं अन्य पंचायतों के शिवालयों में हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा है। श्रद्धालुओं में सावन पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

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