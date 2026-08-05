Bhagalpur News: कटिहार: 60.85 लीटर शराब-बीयर बरामद, छह आरोपी गिरफ्तार
Bhagalpur News: कटिहार, एक संवाददाता जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर मद्य निषेध विभाग की
Bhagalpur News: कटिहार, एक संवाददाता जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर छह लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कुल 60.850 लीटर बीयर, विदेशी शराब और चुलाई शराब बरामद की गई। सभी आरोपितों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि सहायक थाना क्षेत्र स्थित कटिहार जंक्शन न्यू बिल्डिंग के समीप कार्रवाई के दौरान सोनू कुमार के पास से 12 लीटर बीयर तथा अंशु कुमार के पास से 24 लीटर बीयर बरामद की गई।
वहीं बुद्धूचक से प्रियांशु कुमार उर्फ मनीष कुमार को 5.610 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।उन्होंने बताया कि आजमनगर थाना क्षेत्र के बौला निमोला गांव में छापेमारी के दौरान करण कुमार के पास से 12 लीटर चुलाई शराब बरामद हुई। वहीं मनिहारी थाना क्षेत्र के दो गाछी केवाला से मिथुन कुमार ऋषि को 4 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मनिया रेलवे स्टेशन के समीप भट्ठा डेहरिया में कार्रवाई कर सौरभ कुमार को 3.240 लीटर विदेशी शराब के साथ दबोचा गया।
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