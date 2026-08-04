Bhagalpur News: शिवालयों में हुआ बाबा का विशेष शृंगार पूजन, भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु
Bhagalpur News: भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी पर प्रमुख शिवालयों में भगवान शिव का विशेष शृंगार, पूजा और आरती की गई। श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा रहा। विभिन्न कलाकारों ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें शिव भजनों की प्रस्तुति दी गई। यह उत्सव शहर के प्रमुख मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया।
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर शहर के प्रमुख शिवालयों के साथ कोतवाली चौक के कुपेश्वरनाथ मंदिर, गोशाला के गोपेश्वरनाथ मंदिर, हनुमान घाट के गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर, खिरनी घाट के बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर सहित सभी छोटे-बड़े शिवालयों में भगवान शिव का विशेष शृंगार, पूजा-अर्चना और आरती की गई। बाबा भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव का आकर्षक शृंगार कोलकाता से मंगाए गए विभिन्न प्रकार के फूलों से किया गया। मंदिर के सेवक डॉ. तिरूपति नाथ ने बताया कि सुबह कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शाम को विशेष शृंगार के साथ भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और आमंत्रित कलाकारों ने शिव भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को खुब झूमाया।
वहीं बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में महंत शिवनारायण गिरि के मार्गदर्शन में मुख्य पुजारी पंडित अभिषेक पांडेय ने वैदिक विधि-विधान से बाबा का विशेष शृंगार किया। आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर में महंत अरुण बाबा ने बाबा का शृंगार और पूजा-अर्चना की।
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