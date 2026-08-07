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Bhagalpur News: लखीसराय:मोकामा-मुंगेर फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण तेज, बड़हिया में 10 से तीन दिवसीय विशेष शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बड़हिया प्रखंड में मोकामा-मुंगेर फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी देने के लिए 10 से 12 अगस्त को विशेष शिविर आयोजित होगा। किसानों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है, ताकि भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

Bhagalpur News: लखीसराय:मोकामा-मुंगेर फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण तेज, बड़हिया में 10 से तीन दिवसीय विशेष शिविर

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। मोकामा-मुंगेर फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने के लिए बड़हिया प्रखंड में 10 से 12 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर के माध्यम से परियोजना से प्रभावित भू-स्वामियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 अगस्त को बड़हिया किसान भवन और 11 व 12 अगस्त को पुराना हाईस्कूल, वीरूपुर में शिविर लगाया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों के किसानों को निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

शिविर में भूमि स्वामित्व से जुड़े अभिलेखों की जांच की जाएगी। इसके लिए किसानों को खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी, लगान रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर सहित भूमि संबंधी अन्य उपलब्ध कागजात साथ लाने को कहा गया है। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर आवश्यक सुधार के लिए अलग से मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। एक ही स्थान पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर परियोजना के कार्य में तेजी लाई जा सके। प्रभावित किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर समय से पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य कराएं। सत्यापन पूरा होने के बाद ही मुआवजा वितरण एवं भूमि अधिग्रहण की आगामी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

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