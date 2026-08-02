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Bhagalpur News: बांका: बाराहाट मुख्य बाजार में आज होगा लायंस क्लब सेवा शिविर का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका के संतोष बाराहाट मुख्य बाजार में लायंस क्लब द्वारा सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन रविवार शाम को होगा। शिविर में श्रद्धालुओं और आम लोगों के लिए प्राथमिक उपचार, पेयजल, विश्राम और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे।

Bhagalpur News: बांका: बाराहाट मुख्य बाजार में आज होगा लायंस क्लब सेवा शिविर का उद्घाटन

Bhagalpur News: बांका से संतोष बाराहाट मुख्य बाजार में सामाजिक सेवा के उद्देश्य से लायंस क्लब की ओर से सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन रविवार शाम पांच बजे किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि शिविर में श्रद्धालुओं एवं आम लोगों को विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रावणी मेला को देखते हुए शिविर में प्राथमिक उपचार, पेयजल, विश्राम तथा अन्य जनसुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लायंस क्लब के सदस्यों ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। क्लब के स्वयंसेवक पूरे उत्साह के साथ सेवा कार्य में जुटे हुए हैं।

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