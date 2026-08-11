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Bhagalpur News: सर्पदंश से जख्मी महिला की हालत गंभीर, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज में एक महिला बबीता देवी को सर्पदंश के बाद सीएचसी लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर किया गया। वहीं, कोलगामा में दो बच्चों को कुत्ते ने काट लिया, जिनका इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया। क्षेत्र में कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है।

Bhagalpur News: सर्पदंश से जख्मी महिला की हालत गंभीर, रेफर

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। सर्पदंश से जख्मी महिला बबीता देवी को सोमवार को सीएचसी सुल्तानगंज लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं, कुत्ता काटने से कोलगामा में एक बच्ची व एक बच्चा घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया। बताया गया कि क्षेत्र में कुत्ते का आतंक बढ़ गया है।

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