Bhagalpur News: सर्पदंश से जख्मी महिला की हालत गंभीर, रेफर
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में एक महिला बबीता देवी को सर्पदंश के बाद सीएचसी लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर किया गया। वहीं, कोलगामा में दो बच्चों को कुत्ते ने काट लिया, जिनका इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया। क्षेत्र में कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। सर्पदंश से जख्मी महिला बबीता देवी को सोमवार को सीएचसी सुल्तानगंज लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं, कुत्ता काटने से कोलगामा में एक बच्ची व एक बच्चा घायल हो गया। दोनों घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया। बताया गया कि क्षेत्र में कुत्ते का आतंक बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें