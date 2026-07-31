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Bhagalpur News: जमुई: स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जमुई में सेबी और दलित विकास सेवा संस्थान के तत्वावधान में स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित निवेश के लिए जागरूक किया गया। संस्थापक नीतु सिन्हा ने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नियमित बचत की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया।

Bhagalpur News: जमुई: स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट जमुई। सेबी और दलित विकास सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को खैरा प्रखंड की अरुणमाबांक पंचायत में स्मार्ट निवेशक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभियान के तहत कई गांवों में पहुंचकर आमजनों को वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित निवेश के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया, इस दौरान संस्थान की संस्थापक कुमारी नीतु सिन्हा और संस्थान सदस्य रत्न प्रिया सिन्हा भी विशेष रूप से शामिल रहे。

कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण बातें

कार्यक्रम के दौरान संस्थापक नीतु सिन्हा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए नियमित बचत की आदत डालना बेहद जरूरी है। दलित विकास सेवा संस्थान के सचिव शरण कुमार सिन्हा और सेबी के प्रशिक्षक मोहम्मद तैय्यब के संयुक्त नेतृत्व में चले इस अभियान में ग्रामीणों को निवेश और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षक तैय्यब ने बताया कि किसी भी योजना में निवेश करने से पहले उसकी विश्वसनीयता, जोखिम और संभावित लाभ की पूरी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। शेयर बाजार और निवेश की बुनियादी जानकारी देते हुए यह भी समझाया गया कि बिना पर्याप्त जानकारी और अधिक मुनाफे के लालच में निवेश करना भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा

कार्यशाला के दौरान वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही डिजिटल व साइबर ठगी तथा फर्जी निवेश योजनाओं से ग्रामीणों को बचने के तौर-तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है तो वह तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन या सेबी के ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या था?
इस कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता और सुरक्षित निवेश के प्रति जागरूक करना था।
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