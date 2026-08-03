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Bhagalpur News: टेंडर के पेंच में फंसी स्मार्ट सिटी की टेंपो स्टैंड योजना, चौथी बार निकला टेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ​​स्मार्ट सिटी की टेंपो स्टैंड योजना सात माह से फंसी ​तीसरी बार चयनित एजेंसी से

Bhagalpur News: टेंडर के पेंच में फंसी स्मार्ट सिटी की टेंपो स्टैंड योजना, चौथी बार निकला टेंडर

Bhagalpur News: भागलपुर, वरीय संवाददाता शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और ऑटो चालकों के लिए व्यवस्थित पार्किंग बनाने की स्मार्ट सिटी योजना टेंडर के पेच में उलझकर रह गई है। पिछले सात महीनों के भीतर चौथी बार टेंडर निकाले जाने के बावजूद तिलकामांझी और आसपास के इलाकों में ऑटो स्टैंड की व्यवस्था धरातल पर नहीं उतर सकी है। गौरतलब है कि पूर्व में इस ऑटो स्टैंड का संचालन करने वाले संवेदक ने प्रशासन और नगर निगम का सहयोग न मिलने के कारण इसे घाटे का सौदा बताकर काम छोड़ दिया था। इसके बाद स्मार्ट सिटी कंपनी ने शर्तों और दरों में काफी रियायतें दीं।

यहां तक कि चार-पहिया वाहनों और बसों की पार्किंग शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा।​तीसरी बार की प्रक्रिया में एक एजेंसी का चयन तो कर लिया गया, लेकिन एजेंसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी प्रबंधन द्वारा एजेंसी को कई बार रिमाइंडर और नोटिस भेजे गए, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर आखिरकार विभागीय पत्राचार कर उस टेंडर को खारिज कर दिया गया। नतीजतन, अब एक बार फिर नए सिरे से टेंडर जारी किया गया है। तिलकामांझी और उससे सटे प्रमुख मार्गों पर ऑटो स्टैंड न होने से रोजाना भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है। अधिकारी बार-बार जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने का दावा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि योजना कागजों से बाहर नहीं निकल पा रही है। इसको लेकर स्मार्ट सिटी के पीआरओ पंकज कुमार ने बताया कि पूर्व में जारी किए गए टेंडर को खारिज कर री-टेंडर निकाला गया है। जल्द ही इसका तकनीकी और वित्तीय बिड खोल एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा।

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