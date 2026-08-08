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Bhagalpur News: मुंगेर: दो बोलेरो की टक्कर में छह कांवरिया घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर असरगंज के मासुमगंज तरवन्ना पोखर के समीप दो बोलेरों की टक्कर में छह कांवरिया घायल हो गए। घायलों में पश्चिम बंगाल के चार और मुजफ्फरपुर के दो कांवरिया शामिल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज में भर्ती कराया गया है। एक घायल की स्थिति गंभीर है।

Bhagalpur News: मुंगेर: दो बोलेरो की टक्कर में छह कांवरिया घायल, एक रेफर

Bhagalpur News: असरगंज से निरंजन सिंह की रिपोर्ट सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर असरगंज के मासुमगंज तरवन्ना पोखर के समीप शनिवार को दो बोलेरो की जोरदार टक्कर में छह कांवरिया घायल हो गए। हादसे में दोनों बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घायलों में पश्चिम बंगाल के चार और मुजफ्फरपुर के दो कांवरिया शामिल है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के कांवरिया बोलेरो से देवघर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मासूमगंज तरवन्ना पोखर के समीप उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पश्चिम बंगाल की बोलेरो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल से एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज लाया गया। यहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. निधि कुमारी ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पश्चिम बंगाल के 35 वर्षीय मिथुन राज की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गय। इसी ग्रुप के 30 वर्षीय गौतम देव सिंह, 34 वर्षीय रंजीत देव सिंह, 40 वर्षीय रमजना राय के रूप में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर के कांवरिया सुधांशु सिंह और उनकी पत्नी कीर्ति कुमारी भी हादसे में घायल हुए हैं। सुधांशु सिंह ने बताया कि सड़क पर एक बोलेरो आधी खड़ी थी। उनके आगे एक फॉर्च्यूनर वाहन था। फॉर्च्यूनर के आगे निकलने के बाद खड़ी बोलेरो के चालक ने अचानक वाहन पीछे कर दिया। इसी दौरान उनकी बोलेरो से टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अधिक गति होती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था। वहीं पश्चिम बंगाल के घायल कांवरिया ने बताया कि उन्हें हादसे के बारे में कुछ पता नहीं चला। वे लोग अपनी गाड़ी के पीछे खड़े थे, तभी दूसरी बोलेरो ने आकर जोरदार टक्कर मार दी।इस हादसे में उनका पैर टूट गया।

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