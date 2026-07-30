Bhagalpur News: श्रावणी मेला : मालिनी अवस्थी का कार्यक्रम 3 को
Bhagalpur News: भागलपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट : श्रावणी मेला में अजगैवीनाथ आये कांवरियों का
Bhagalpur News: भागलपुर से संजय कुमार की रिपोर्ट : श्रावणी मेला में अजगैवीनाथ आये कांवरियों का धार्मिक मनोरंजन भी होगा। इसके लिए पहली सोमवारी यानी तीन अगस्त की शाम लोक गायिका मालिनी अवस्थी का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। कला एवं संस्कृति विभाग के पदाधिकारी अंकित रंजन ने बताया कि स्टेज तैयार है, लाइट, माइकिंग आदि की व्यवस्था पहले से है। हमलोग कांवरियों की सहायता के लिए अन्य काम कर रहे हैं।
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