अररिया में बकाया पैसा मांगने पर दुकानदार की पिटाई

Shopkeeper beaten up for asking for outstanding money in Araria

फारबिसगंज।निज संवाददाता

शहर के रामपुर ओवरब्रिज के समीप चाय नास्ते व जेनरल स्टोर के मालिक द्वारा बकाया पैसा मांगने पर ग्राहक ने दुकानदार की सरेआम पिटाई कर दी। साथ ही दुकान में रखे सामानों को भी तितर बितर कर दिया। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार सुनील भगत ने फारबिसगंज थाना में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

थाना में दिए गए आवेदन में दुकानदार ने कहा कि रामपुर उत्तरी पंचायत निवासी मो.सोनू अंसारी ने अपने सहयोगियों के साथ दुकान पर आया और सामान मांगने लगा। मेरे द्वारा मना किये जाने और बकाया राशि मांगने पर गाली गलौज करते हुए मेरे साथ मारपीट कर गल्ले में रखा करीब 7 हज़ार रुपए निकाल कर चलते बने। बाद में परिजनों ने दुकानदार का इलाज़ कराने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज़ जारी है।