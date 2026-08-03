Bhagalpur News: बक्सा दुकानदार को बदमाशों ने मारी गोली, मायागंज में इलाज जारी

Bhagalpur News: कजरैली के रहमानीगंज में हुई घटना, गाल को छूकर निकल गई गोली एक बदमाश को

Bhagalpur News: कजरैली, संवाददाता। थानाक्षेत्र के रहमानीगंज स्थित एक बक्सा दुकानदार को शनिवार की देर रात बदमाशों ने सोए अवस्था में गोली मार दी। गोली उसके गाल को छूकर निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई। तीन बदमाश आए थे, जिनमें से एक को आसपास के लोगों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर खदेड़कर पकड़ लिया। अन्य दो बदमाश भागने में सफल रहे। घायल की पहचान गोराडीह निवासी वासुदेव वर्मा के पुत्र रंजीत वर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान पुलिस ने गोराडीह बाजार निवासी सोनू चौधरी के रूप में की है。

घटना की जानकारी गिरफ्तार बदमाश सोनू चौधरी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सोमेश मंडल के पुत्र अभिषेक मंडल ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रंजीत वर्मा की हत्या का एक लाख रुपये का सुपारी दिया था, जिसमें 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे। निकेश कुमार और अवधेश यादव उर्फ अवधिया (गोराडीह निवासी) ने गोली चलाई। सोनू ने बताया कि तीनों बाइक से पहुंचे थे। गोली चलाने के बाद दुकान का स्टाफ और आसपास के लोग जाग गए। दोनों बदमाश बाइक छोड़कर मौके से भाग गए। कजरैली थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश में रहमानीगंज के बक्सा दुकानदार रंजीत वर्मा पर गोली चलाई गई थी। गोली उनके गाल को छूकर निकल गई। घटनास्थल से सोनू चौधरी को पकड़ा गया है और एक बाइक जब्त की गई है। घटना के साजिशकर्ता और फरार दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बदमाशों की रेकी घटना से पहले बदमाशों ने की दुकान की रेकी। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में गोराडीह में सोमेश मंडल की हत्या हुई थी, जिसमें रंजीत वर्मा आरोपी था। एक साल जेल में रहने के बाद वह छूटकर आया था। फिलहाल वह रहमानीगंज में बक्सा-ट्रंक बनाकर बेचता था। सोमेश के पुत्र ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रंजीत वर्मा को जान से मारने की नीयत से गोली चलवाई। बताया जाता है कि घटना से पहले बदमाशों ने दुकान की रेकी कर ली थी और पता लगा लिया था कि रंजीत दुकान में शटर आधा उठाकर सोता है। इसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया।