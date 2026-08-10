Bhagalpur News: गंगा महाआरती में शामिल हुए हजारों शिवभक्त
Bhagalpur News: कहलगांव के बटेश्वर स्थान में बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव में शिव महापुराण कथा का शुभारंभ रविवार को हुआ। ग्रामीण महिलाओं ने दीप जलाकर कथा की शुरुआत की। केंद्रीय रेलवे रेलयात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने पूजा अर्चना की। कथावाचक पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी ने कथा के पहले दिन के महत्व का वर्णन किया।
Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। बटेश्वर स्थान में सावन माह तक चलने वाली बाबा बटेश्वरनाथ महोत्सव में रविवार से शिव महापुराण कथा प्रारंभ हुआ है। कथा का शुभारंभ बटेश्वर स्थान के ग्रामीण महिला गौरी देवी, अरुणा देवी, रंजना देवी, सरोज देवी, रामवती देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कथा के यजमान केंद्रीय रेलवे रेलयात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान सपत्नीक ने शिव महापुराण का पूजन एवं व्यास जी का पूजन किया। कथावाचक काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी ने पहले दिन शिव महापुराण कथा एवं सावन की महत्ता पर प्रकाश डाला। महोत्सव की ओर से बटेश्वर स्थान में आयोजित गंगा महाआरती में हजारों शिवभक्त शामिल हुए।
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