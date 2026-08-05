Bhagalpur News: सहरसा : घुटने भर पानी पार कर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल, ग्रामीणों में आक्रोश

Bhagalpur News: सलखुआ के मोबारकपुर पंचायत स्थित गोरगामा वार्ड की सड़क जलजमाव की समस्या से जूझ रही है। बारिश के कारण सड़क पर घुटने भर पानी जमा हो गया है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है।

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट सलखुआ। प्रखंड की मोबारकपुर पंचायत अंतर्गत गोरगामा वार्ड संख्या 4 स्थित साह टोली से यादव टोला जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों जलजमाव की गंभीर समस्या से जूझ रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर घुटने भर पानी और कीचड़ जमा हो गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जिन्हें प्रतिदिन इसी जलमग्न सड़क से होकर प्राथमिक विद्यालय गोरगामा पहुंचना पड़ रहा है।

ग्रामीणों की परेशानियाँ अभिभावकों ने बताया कि बच्चे रोजाना घुटने भर पानी पार कर विद्यालय जाते हैं। इस दौरान कई बार फिसलकर चोटिल भी हो जाते हैं। पानी से होकर आने-जाने के कारण उनके कपड़े भीग जाते हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। उनका आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण वर्षों से सड़क की स्थिति बदहाल बनी हुई है।

शिक्षक की बात प्राथमिक विद्यालय गोरगामा के प्रधानाध्यापक सुधीर पंडित ने बताया कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी विकट हो जाती है। नौनिहाल बच्चे रोजाना गिरते-पड़ते स्कूल पहुंचते हैं, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

स्थानीय मुद्दे स्थानीय ग्रामीण संजेश यादव, सनिष यादव, शंकर यादव, भूपेन यादव, राजू यादव, राजकिशोर यादव, राजकुमार साह, दीपेन साह सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। हल्की बारिश में भी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से जलजमाव रहने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अविलंब जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था, सड़क की मरम्मत, फॉगिंग और कीटनाशक दवा के छिड़काव की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।