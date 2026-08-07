Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: सहरसा: जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: विशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर चार में बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव और कीचड़ के कारण लोगों का आवागमन कठिन हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शनों में जलनिकासी की व्यवस्था की मांग की है। उनका आरोप है कि अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है।

Bhagalpur News: सहरसा: जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

Bhagalpur News: सहरसा से नीरज की रिपोर्ट पतरघट, एक संवाददाता। विशनपुर पंचायत के वार्ड संख्या चार में लगातार बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव और कीचड़ से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने जलजमाव के बीच खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और शीघ्र समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर पानी और कीचड़ जमा रहने से पैदल चलना तो कठिन है ही, दोपहिया वाहन से गुजरना भी जोखिम भरा हो गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे अतिक्रमण कर मिट्टी भर देने से पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया है, जिससे हर वर्ष बारिश में यही स्थिति बन जाती है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सहरसा: जलजमाव से परेशान ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, सड़क की मरम्मत और अतिक्रमण हटाने की उठाई मांग

स्थानीय ग्रामीण उपेंद्र दास, देवन शर्मा, चंचल दास, बीरवल तांती, मनैन देवी, रीता देवी, अनीता देवी, रामवती देवी समेत अन्य ने अतिक्रमण हटाकर सड़क का जीर्णोद्धार और स्थायी जलनिकासी व्यवस्था की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सहरसा: जलजमाव से तंग ग्रामीणों ने सड़क पर की धान की रोपनी
ये भी पढ़ें:Gangapar News: अतिक्रमण से जलभराव, घरों तक पहुंचा बारिश का पानी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।