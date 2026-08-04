Bhagalpur News: शाहकुंड में मेघ गर्जन से बिजली आपूर्ति ठप
Bhagalpur News: शाहकुंड प्रखंड में सोमवार दोपहर बाद जोरदार मेघ गर्जन के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। शाम सात बजे तक कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आई। विभाग बिजली बहाल करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उपभोक्ता परेशान हैं।
Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड में सोमवार दोपहर बाद जोरदार मेघ गर्जन से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई है। शाम सात बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों के कई फीडरों में आपूर्ति बाधित है। विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम चल रहा है। आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ता काफी परेशान हैं।
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