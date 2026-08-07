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Bhagalpur News: अररिया: बाइक से असंतुलित होकर गिरने से महिला जख्मी।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया-फारबिसगंज फोरलेन पर हरिया के निकट एक बाइक दुर्घटना में एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल अररिया लाया गया। घायल व्यक्ति का इलाज चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा है। उन्हें हकीम बताया गया है।

Bhagalpur News: अररिया: बाइक से असंतुलित होकर गिरने से महिला जख्मी।

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित हरिया के समीप बाइक से असंतुलित होकर सड़क पर गिर जाने से एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। जख्मी व्यक्ति हकीम बताया जा रहा है।

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