Bhagalpur News: बांका : सर्वर की समस्या से जन वितरण दुकानों पर राशन लेने पहुंचे उपभोक्ता लौट रहे खाली हाथ
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाता जन वितरण प्रणाली की दुकानों
Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाताजन वितरण प्रणाली की दुकानों पर सर्वर की समस्या के कारण राशन लेने पहुंच रहे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ता घंटों इंतजार करने के बाद भी राशन का उठाव नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पीडीएस दुकान पर पहुंचने के बाद ई-पॉश मशीन में सर्वर नहीं रहने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। राशन लेने के लिए दूर-दराज से पहुंचे लोगों को काफी देर तक दुकान पर इंतजार करना पड़ता है।
इसके बाद भी सर्वर नहीं आने पर उन्हें बिना राशन लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की परेशानी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं ने संबंधित विभाग से सर्वर की समस्या को जल्द दूर कराने की मांग की है, ताकि निर्धारित समय पर राशन का वितरण हो सके। दुकानदारों का कहना है कि सर्वर की समस्या उनकी ओर से नहीं है और तकनीकी समस्या दूर होने के बाद ही वितरण सुचारू हो पाएगा।
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