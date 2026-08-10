Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, अधेड़ जख्मी

Bhagalpur News: अररिया : आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, अधेड़ जख्मी
Bhagalpur News: अररयिा से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। एक संवाददाता अररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवा
Bhagalpur News: अररयिा से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। एक संवाददाताअररिया सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। जख्मी व्यक्ति निसार बताया जा रहा है।
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