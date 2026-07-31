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Bhagalpur News: अररिया: बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया-पूर्णिया फोरलेन मार्ग पर गैयारी के पास एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाइक असंतुलित होकर गिरने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और परिजनों की सहायता से उसे सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जख्मी युवक का नाम रुस्तम है।

Bhagalpur News: अररिया: बाइक असंतुलित होकर गिरने से युवक जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन की रिपोर्ट अररिया-पूर्णिया फोरलेन मार्ग स्थित गैयारी के समीप बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक रुस्तम बताया जा रहा है।

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