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Bhagalpur News: अररिया : बाइक असंतुलित होकर गिरने से सवार जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया के हरिया के समीप फोरलेन मार्ग पर एक युवक बाइक गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उसे सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक का नाम सोईब बताया जा रहा है।

Bhagalpur News: अररिया : बाइक असंतुलित होकर गिरने से सवार जख्मी

Bhagalpur News: अररिया, एक संवाददाता। अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित हरिया के समीप बाइक असंतुलित होकर गिरने से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक सोईब का निवासी बताया जा रहा है।

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