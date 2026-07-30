Bhagalpur News: अररिया : दो बाइक के बीच हुई टक्कर में युवक जख्मी
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाता अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित टोल टैक्स के
Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाताअररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित टोल टैक्स के समीप दो बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक बलाल बताया जा रहा है।
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