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Bhagalpur News: अररिया : दो बाइक के बीच हुई टक्कर में युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाता अररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित टोल टैक्स के

Bhagalpur News: अररिया : दो बाइक के बीच हुई टक्कर में युवक जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार अररिया। एक संवाददाताअररिया-फारबिसगंज फोरलेन मार्ग स्थित टोल टैक्स के समीप दो बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक बलाल बताया जा रहा है।

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