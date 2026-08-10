Bhagalpur News: सीएनजी टेंपो में वाहन ने मारा धक्का, चालक सहित यात्री घायल
Bhagalpur News: सुल्तानगंज में अब्जूगंज-कटहरा सड़क पर एक सीएनजी टेंपो को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे चालक और यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज भेजा गया और फिर मायागंज रेफर किया गया।
Bhagalpur News: सुल्तानगंज। अब्जूगंज-कटहरा सड़क मार्ग पर बाईपास के पास यात्री को लेकर मिश्रपुर जा रहे सीएनजी टेंपो में अज्ञात वाहन धक्का मारकर भाग गया। जिससे टेंपो चालक सहित यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटो क्षतिग्रस्त हो गया। टोटो चालक सिंघेश्वर कुमार, बदामाचक एवं घायल यात्री मीनाक्षी कुमारी उर्फ मोना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज में प्राथमिक इलाज किए जाने के बाद दोनों को मायागंज रेफर किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें