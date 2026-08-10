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Bhagalpur News: सीएनजी टेंपो में वाहन ने मारा धक्का, चालक सहित यात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज में अब्जूगंज-कटहरा सड़क पर एक सीएनजी टेंपो को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया, जिससे चालक और यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज भेजा गया और फिर मायागंज रेफर किया गया।

Bhagalpur News: सीएनजी टेंपो में वाहन ने मारा धक्का, चालक सहित यात्री घायल

Bhagalpur News: सुल्तानगंज। अब्जूगंज-कटहरा सड़क मार्ग पर बाईपास के पास यात्री को लेकर मिश्रपुर जा रहे सीएनजी टेंपो में अज्ञात वाहन धक्का मारकर भाग गया। जिससे टेंपो चालक सहित यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटो क्षतिग्रस्त हो गया। टोटो चालक सिंघेश्वर कुमार, बदामाचक एवं घायल यात्री मीनाक्षी कुमारी उर्फ मोना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज में प्राथमिक इलाज किए जाने के बाद दोनों को मायागंज रेफर किया गया।

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