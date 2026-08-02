Bhagalpur News: किशनगंज: श्रावणी मेला, चेहल्लुम और साध्वी ऋतंभरा के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट

Bhagalpur News: ठाकुरगंज प्रशासन ने श्रावणी मेला और साध्वी ऋतंभरा के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। शांति समिति की बैठक में अधिकारी और सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। अफवाह फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई।

Bhagalpur News: ठाकुरगंज किशनगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। श्रावणी मेला, चेहल्लुम और साध्वी ऋतंभरा के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर ठाकुरगंज प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में रविवार को ठाकुरगंज थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लेकर क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक का संचालन बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह ने करते हुए कहा कि ठाकुरगंज की पहचान अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के कोई संदेश साझा न करें। यदि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

अधिकारियों की चेतावनी सर्किल इंस्पेक्टर पंकज कुमार पंत ने बताया कि पर्व-त्योहारों के दौरान संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नियमित गश्त होगी तथा असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। थानाध्यक्ष अंजय अमन ने कहा कि माहौल बिगाड़ने या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने भी प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए लोगों से प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।

प्रतिनिधियों की भागीदारी बैठक में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल, पूर्व मुख्य पार्षद देवकी अग्रवाल, राजद नेता मुस्ताक आलम, भाजपा जिला प्रवक्ता कौशल किशोर यादव, जदयू नेता निजामुद्दीन, शौकत अली, अख्तर, वार्ड पार्षद अमित सिन्हा, अनिल सागर सहित शांति समिति के सदस्य, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए कहा कि क्षेत्र की गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द को किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी बैठक के अंत में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहारों के दौरान अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने अथवा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से संयम, सतर्कता और आपसी सहयोग बनाए रखते हुए सभी धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई।