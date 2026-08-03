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Bhagalpur News: एसएसपी ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: श्रावणी मेला की पहली सोमवारी के संबंध में एसएसपी प्रमोद यादव ने सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट और अन्य स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की बात की। सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए जल भरने की सुविधाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

Bhagalpur News: एसएसपी ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा का लिया जायजा

Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को भागलपुर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव सुल्तानगंज पहुंचे। उन्होंने नमामि गंगे घाट, अजगैवीनाथ मंदिर घाट, कृष्णगढ़ चौक स्थित मुख्य मेला नियंत्रण कक्ष का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने नमामि गंगे घाट पर बने सहायक थाना में पदस्थापित पदाधिकारी से मेला के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और जल भरने अजगैवीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जहां कुछ कमियां पाई गई वहां पदस्थापित पदाधिकारी को व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया।एसएसपी ने बताया कि श्रावणी मेला में पुलिस प्रशासन कांवरियों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए मुस्तैद है।

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मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न हो इसके लिए मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेला में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे इसके लिए 15 सहायक थाना के साथ थानाध्यक्ष एवं सहायक थानाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही यातायात सुविधा के लिए ट्रैफिक थाने भी खोले गए हैं। मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्वों एवं चोर-उचक्कों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में सादे लिवास के साथ-साथ बोलबम के वेशभूषा में भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी त्रुटियां मिल रही है उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। हमारी व्यवस्था बेहतर रहे, श्रद्धालु सुगमतापूर्वक जल भरकर जलाभिषेक करने देवघर बाबा नगरी के लिए प्रस्थान करें। इसका विशेष ध्यान पूरे मेला के दौरान रखने की आवश्यकता है। इस मौके पर सुल्तानगंज थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

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