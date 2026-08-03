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Bhagalpur News: पूर्णिया : सावन सोमवारी पर सौरा नदी (सिटी काली मंदिर) पर एसडीआरएफ टीम की तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया , वरीय संवाददाता। सावन माह के अवसर पर

Bhagalpur News: पूर्णिया : सावन सोमवारी पर सौरा नदी (सिटी काली मंदिर) पर एसडीआरएफ टीम की तैनाती

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया , वरीय संवाददाता।

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सुरक्षा इंतजाम

सावन माह के अवसर पर प्रत्येक सोमवारी को पूर्णिया स्थित सिटी काली मंदिर के निकट सौरा नदी में स्नान एवं पूजा-अर्चना हेतु उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तथा नदी के वर्तमान जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए कड़ा इंतजाम किया गया है। किसी भी आकस्मिक घटना को रोकने तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु सौरा नदी घाट पर राज्य आपदा मोचन बल को प्रतिनियुक्त किया गया है।

एसडीआरएफ टीम की तैनाती

जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निदेशानुसार सावन माह की सभी सोमवारी को एसडीआरएफ टीम मोटरबोट तथा सभी आवश्यक राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ तैनात रहेगी।टीम का नेतृत्व टीम कमांडर कृष्ण प्रसाद साह करेंगे। स्थानीय प्रशासन, अंचलाधिकारी एवं पुलिस बल को भी मौके पर निर्बाध व्यवस्था एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

डूबने से बचाव के उपाय

डूबने से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन की अपील:-

​जिला प्रशासन पूर्णिया सभी श्रद्धालुओं से सौरा नदी में स्नान के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की है ।गहरे पानी में न जाएं। नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण केवल सुरक्षित एवं चिन्हित घाटों पर ही स्नान करें।अनजान या गहरे पानी की ओर जाने का प्रयास न करें। ​बैरिकेटिंग एवं निर्देशों का पालन निश्चित रूप से करें। घाट पर लगाए गए सुरक्षा घेरे (बैरिकेटिंग) को न लांघें तथा मौके पर तैनात टीम एवं पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और तैरना न जानने वाले व्यक्तियों को अकेले पानी में न उतरने दें। स्नान के दौरान उनका हाथ थामे रखें।​हड़बड़ी /जल्दबाजी और धक्का-मुक्की से बचें। सीढ़ियों एवं घाटों पर फिसलने का खतरा रहता है, इसलिए शांतिपूर्वक और कतारबद्ध होकर ही स्नान करें。

सामान्य प्रश्न

जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हैं?
जिला प्रशासन ने सावन माह के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सिटी काली मंदिर के निकट सौरा नदी घाट पर राज्य आपदा मोचन बल को प्रतिनियुक्त किया है।
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