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Bhagalpur News: दिनभर तेज धूप की जलन से लोग रहे बेहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में रविवार को सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन गर्मी का अहसास 43 डिग्री जैसा हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 12 अगस्त के दौरान बारिश की संभावना है।

Bhagalpur News: दिनभर तेज धूप की जलन से लोग रहे बेहाल

Bhagalpur News: भागलपुर । जिले में रविवार सुबह से लेकर दोपहर बाद तक तेज धूप का सामना लोगों को करना पड़ा। आसमान में सफेद कपासी बादलों की आवाजाही के बीच धूप व छांव का खेल जारी रहा। इस दौरान सूरज के तेवर काफी तल्ख रहे। तेज धूप की जलन से लोग बेहाल रहे। दोपहर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोगों को 43 डिग्री जैसी गर्मी का अहसास हुआ। सुबह में न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 से 12 अगस्त के दौरान भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे।

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एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने और मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

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