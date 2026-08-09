Bhagalpur News: चहकोत्सव के साथ कार्यक्रम संपन्न
Bhagalpur News: गोराडीह में सरकारी विद्यालय के प्रथम वर्ग में नव प्रवेशी बच्चों के लिए 'चहकोत्सव' कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानाध्यापक आशुतोष चन्द्र मिश्र ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों को स्कूल के वातावरण में आसानी से समायोजित होने में सहायता करता है। शिक्षिकाएँ प्रतिमा मिश्रा और वीणा कुमारी भी उपस्थित थीं।
Bhagalpur News: गोराडीह संवाददाता सरकारी विद्यालय में प्रथम वर्ग में नव प्रवेशी बच्चे को विद्यालय के वातावरण प्रवेश के लिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चहकोत्सव शनिवार को मध्य विद्यालय जगदीशपुर में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रधानाध्यापक आशुतोष चन्द्र मिश्र ने कहा कि चहक मनोरंजन युक्त कार्यक्रम है, जो नव प्रवेशी बच्चों को विद्यालय के वातावरण में सहज अनुकूलित होने में मदद करता है। मौके पर शिक्षिका प्रतिमा मिश्रा, वीणा कुमारी, शाहिना खातून, भारती कुमारी, प्रज्ञा आदि मौजूद थे।
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