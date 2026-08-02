Bhagalpur News: विद्यालय की समस्या से अवगत हुए विधायक
Bhagalpur News: सन्हौला में बालिका उच्च विद्यालय ताड़र की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक विधायक ईं. शुभानंद मुकेश की अध्यक्षता में हुई। बैठक में परीक्षा उत्तरपुस्तिकाओं की जांच की गई और छात्राओं को अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय में पेयजल समस्या और क्लासरूम की कमी के बारे में भी चर्चा हुई।
Bhagalpur News: सन्हौला, संवाद सूत्र। बालिका उच्च विद्यालय ताड़र में विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की अध्यक्षता स्थानीय विधायक ईं. शुभानंद मुकेश ने की। विधायक के निर्देश पर प्रबंध कार्यकारिणी का गठन किया गया। परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच की और पूछताछ की। छात्राओं को अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित किया। एचएम नीरज कुमार सिंह ने विद्यालय में पेयजल समस्या, क्लासरूम की कमी आदि से विधायक को अवगत कराया। बैठक में प्रखंड जदयू अध्यक्ष विजय मंडल, कहलगांव जदयू अध्यक्ष शाहबाज मुन्ना आदि मौजूद थे।
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